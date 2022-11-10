Проходит два года со дня подписания Арменией акта о капитуляции во II Карабахской войне

Проходит два года со дня подписания Арменией акта о капитуляции, ознаменовавшего конец нагорно-карабахского конфликта, сообщает Report.

Проходит два года со дня подписания Арменией акта о капитуляции, ознаменовавшего конец нагорно-карабахского конфликта, сообщает Report .

Акт о капитуляции был подписан премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

27 сентября 2020 года в ответ на провокации Армении Азербайджанская армия начала контрнаступление под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Доблестная Азербайджанская армия, отражая вражеские атаки, шла вперед.

Враг, на протяжении почти 30 лет удерживавший в оккупации наши земли, бежал с поля боя без оглядки. Ежедневно с фронта приходили радостные вести, которые сообщал народу Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев.

Азербайджанская армия освобождала наши земли пядь за пядью, изгоняя оккупантов и перехватывая в качестве военного трофея вражескую технику и боеприпасы.

Героизм и мужество, проявленные Азербайджанской армией на поле боя, сокрушили врага. Во время Второй Карабахской войны число дезертиров в армянской армии исчислялось десятками тысяч. Освобождение нашей армией от оккупации нескольких населенных пунктов в первый же день эскалации боевых действий вызвало панику и страх среди личного состава противника.

За 44 дня были освобождены 5 городов, 4 поселка и 286 сел - город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, несколько сел Лачынского района, а также в направлении Агдере и Муровдага, высоты Бартаз, Сыгырт, Шюкюратаз и еще 5 безымянных вершин.

Освобождение 8 ноября Азербайджанской армией города Шуша предрешило исход войны. Военно-политическое руководство Армении вынужденно подписало документ о прекращении огня, фактически - акт о капитуляции. Это была сокрушительная победа Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Таким образом, был положен конец многолетнему армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Согласно заявлению, Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы были возвращены Азербайджану без боя.

Первоначально предполагалось, что заявление будет подписано главами трех стран посредством видеоконференции. Однако впоследствии премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать трехстороннее заявление на глазах мировой общественности. Спрятавшись подальше от людских глаз, армянский премьер тайно подписал акт капитуляции своей страны. Тем самым Азербайджан одержал полную победу как на поле боя, так и на политической арене.