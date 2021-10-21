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Прошел год со времени освобождения поселка Миндживан от оккупации

Прошел год со времени освобождения поселка Миндживан от оккупации 15:33 Сегодня - 21 октября - День освобождения поселка Миндживан Зангиланского района от армянской оккупации.
Карабах
21 октября 2021 г. 00:00
Прошел год со времени освобождения поселка Миндживан от оккупации


Сегодня - 21 октября - День освобождения поселка Миндживан Зангиланского района от армянской оккупации.

Как сообщает Report, с момента очистки одного из древних населенных пунктов Азербайджана от армянских захватчиков проходит ровно год.

В этот же день в прошлом году, наряду с поселком Миндживан, были освобождены села Бабайлы, Учюнджю Агалы, Сарыл, Хумарлы, Гаджаллы, Хурама, Джахангирбейли, Турабад, Ичери Мушлан, Гыраг Мушлан, Меликли, Удгюн, Бахарлы Зангиланского района, села Балйянд, Папы, Тулус, Тинли Джебраильского района, села Геджягёзлю, Ашагы Сеидахмедли и Зяргяр Физулинского района.

На всех освобожденных территориях был водружен трехцветный флаг Азербайджана.

Согласно распоряжениям, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 25 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года, группа военнослужащих была награждена медалями “За освобождение Зангилана”. Десятки тысяч военнослужащих проявили личное мужество и отвагу в боях по освобождению района, в том числе поселка Миндживан, и были удостоены этой награды.

8 ноября 2020 года в поселке Миндживан была открыта пограничная застава Государственной пограничной службы. Здесь был поднят Государственный флаг Азербайджана, и пограничники приступили к боевой деятельности.

26 апреля 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в Миндживане.

В настоящее время сюда прокладывается новая железная дорога. В поселке Горадиз начато строительство железной дороги Горадиз-Агбенд. Она соединит Азербайджан с его автономной республикой - Нахчываном, через Зангезурский коридор.

Производственное объединение “Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь” при министерстве цифрового развития и транспорта посредством 30-метровой вышки Миндживанской радиовещательной станции обеспечило трансляцию 8 теле- и 2 радиоканалов в городе Зангилан и более чем 10 селах района.

Поселок Миндживан расположен на берегу реки Араз. Он был образован в 1795-1798 годах после переселения сюда семей из села Миндживан в Южном Азербайджане. В XIX веке в Зангезурском уезде были зарегистрированы две деревни под таким названием.

Миндживан был оккупирован вооруженными силами Армении в 1993 году. До оккупации на территории поселка были жилые дома, школы, библиотеки, детские сады, железнодорожная станция. После первой Карабахской войны армяне разрушили все строения в поселке, разобрали железную дорогу. Часть рельсов была продана, другая была использована для создания противотанковых укреплений.

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Версия на английском языке Today marks first anniversary of liberation of Zangilan’s Minjivan settlement
Версия на азербайджанском языке Mincivan qəsəbəsinin işğaldan azad olunmasından 1 il ötür

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