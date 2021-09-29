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Профсоюзы перечислили в Фонд YAŞAT более полумиллиона манатов

Профсоюзы перечислили в Фонд YAŞAT более полумиллиона манатов "Усиление социальной защиты семей шехидов, ветеранов, раненых всегда находится в центре внимания президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Профсоюзы Азербайджана тоже всегда активно участвовали в этих социальных ин
Карабах
29 сентября 2021 г. 12:29
Профсоюзы перечислили в Фонд YAŞAT более полумиллиона манатов

"Усиление социальной защиты семей шехидов, ветеранов, раненых всегда находится в центре внимания президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Профсоюзы Азербайджана тоже всегда активно участвовали в этих социальных инициативах государства".

Как передает Report, об этом сказал председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА), депутат Милли Меджлиса Саттар Мохбалыев.

По его словам, организации-члены КПА оказали единовременную помощь 6 278 семьям шехидов и ветеранам, 269 детей 161 шехида взяты под опеку до достижения совершеннолетия, ежемесячно им выплачивается определенное пособие и в целом на эти цели потрачены 1 123 800 манатов.

"КПА и ее члены в период Отечественной войны и после нее направили 4 980 773 манатов, в том числе в Фонд помощи вооруженным силам пожертвованы 1 022 605 манатов, Совету профсоюзов Нахчыванской АР перечислено 150 000 манатов. Региональные профсоюзы перечислили в Фонд возрождения Карабаха 600 000 манатов, вооруженным силам и линии фронта пожертвовано 1 494 858 манатов, Фонду YAŞAT – 586 510 манатов".

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Версия на азербайджанском языке Həmkarlar İttifaqının "YAŞAT" Fonduna köçürdüyü vəsaitin məbləği açıqlanıb

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