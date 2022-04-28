Хакан Явуз : Итоги Карабахской войны создали основу для региональной интеграции

Ситуация в регионе после Второй Карабахской войны изменилась, ее итоги создали обстоятельства для региональной интеграции.

Ситуация в регионе после Второй Карабахской войны изменилась, ее итоги создали обстоятельства для региональной интеграции.

Как сообщает Report, об этом заявил профессор кафедры политических наук университета Юта Хакан Явуз на конференции мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество”, проходящей в Шуше.

“Эта территория исторически была местом столкновения интересов империй. И карабахский конфликт и конфликт в Украине - это советское наследие. Сегодня после второй карабахской войны ситуация изменилась. Появились условия для региональной интеграции", - заявил Явуз.

По словам профессора, еще одним трендом в регионе была инструментализм прошлого, особенно ярко это проявляется в Армении.

“Мы видим в Армении яркий пример национализма”, - сказал он.