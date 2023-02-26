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Профессор Шенай: Справедливость ведет к установлению мира

Профессор Шенай: Справедливость ведет к установлению мира Справедливость ведет к установлению мира и гармонии.
Карабах
26 февраля 2023 г. 12:15
Профессор Шенай: Справедливость ведет к установлению мира

Справедливость ведет к установлению мира и гармонии.

Как передает Report, об этом заявил Булент Шенай, профессор истории религии и культуры турецкого университета Улудаг на круглом столе, где обсуждались мир и переходное правосудие, организованном Евразийским региональным центр (ЕРЦ) Молодежного форума исламского сотрудничества.

"Мир может быть достигнут тремя путями, развитием трех измерений: дипломатии, экономики и культуры”,- заявил он, добавив, что "справедливость это не то, что может относиться только к одному событию или объекту, справедливость - одна и для всех. Это и есть наша миссия, говорить о справедливости и мире, призывать к этому, как мы это делали вчера в Агдаме".

Приведя цитату из Низами Гянджеви, он отметил, что понятие справедливости было основой его творчества. "Поэтому, мы должны взять за основу следующую идею: справедливость ведет к миру, в будущем нужно особенно четко доносить эту ценность до следующему поколению, чтобы такие трагедии не повторялись",- сказал он.

"Армения, которая заинтересована в мире в контексте постконфликтных реалий, должна признать Ходжалинскую трагедию",- добавил профессор.

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