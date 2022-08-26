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Мусейиб Ильясов: Возвращение в Лачын - очередное проявление нашей великой победы

Мусейиб Ильясов: Возвращение в Лачын - очередное проявление нашей великой победы "Освобождение города Лачына и окрестных сел стали возможными благодаря внутренней и внешней политике Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, нашей самоотверженной армии, нашим шехидам".
Карабах
26 августа 2022 г. 14:21
Мусейиб Ильясов: Возвращение в Лачын - очередное проявление нашей великой победы

"Освобождение города Лачына и окрестных сел стали возможными благодаря внутренней и внешней политике Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, нашей самоотверженной армии, нашим шехидам".

Об этом Report сказал заведующий кафедрой Азербайджанского государственного педагогического университета, уроженец Лачына профессор Мусейиб Ильясов.

По его словам, в то же время это очередная победа азербайджанской дипломатии:

"Город Лачын был большой крепостью между Арменией и нами. В 1992-1993 годах армяне захватили эти территории, что явилось следствием некомпетентной политики тогдашней власти. А сегодня наше возвращение в Лачын является плодом мудрой политики президента Азербайджана".

M.Ильясов отметил, что в свое время разгром войск армянского генерала Андраника в Кровавом ущелье имел тяжелые последствия для армян:

"Хотя спустя 70 лет они снова начали бредит о Карабахе, но ничего не добились. Мы поддерживаем политику нашего государства. Полное освобождение Лачына от армян было составной частью большой политики. Надеюсь, что и на остальных территориях, где сегодня проживают армяне, в самое ближайшее время будет развеваться азербайджанский флаг".

Сегодня президент Ильхам Алиев на своей странице в Twitter поделился информацией о вхождении Азербайджанской армии в город Лачын. Верховный главнокомандующий сообщил о возвращении азербайджанцев в Лачын 26 августа, взятии под контроль города Лачын, сел Забух и Сус и поздравил с этим всех лачынцев и азербайджанский народ.

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Версия на азербайджанском языке Laçından olan professor: "Laçın şəhərinə qayıtmağımız böyük qələbəmizin növbəti təzahürüdür"

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