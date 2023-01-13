Профессор Бозкуш: Лачынская дорога как индикатор отношений различных политических сил

Истинным желанием России на Южном Кавказе, также как в Украине, является снижение влияние Запада у своих границ, в регионах, которые Москва традиционно считала "сферами своего влияния".

Истинным желанием России на Южном Кавказе, также как в Украине, является снижение влияние Запада у своих границ, в регионах, которые Москва традиционно считала "сферами своего влияния".

Как сообщает Report, об этом говорится в авторской статье профессора преподаватель университета Анкары Йылдыз Деведжи Бозкуш на сайте агентства Anadolu.

"Все остальные начинания Москвы далеки от искренности. К примеру, Россия периодически проводит переговоры с руководителями Азербайджана и Армении, призывая стороны соблюдать положения трехсторонних договоренностей. Очередная подобная встреча состоялась на саммите СНГ, где президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в материале.

Вместе с тем главной "проблемой" в понимании России остается именно политика Великобритании, США и стран ЕС.

С одной стороны, Россия выступает с резкими выпадами в адрес Запада по Кавказу, а с другой, как и в случае с Украиной, пытается продемонстрировать исторические доминанты, считает автор.

Однако, пишет он, в этот раз на Южном Кавказе все намного сложнее, поскольку усиление значимости Азербайджана в плане поставок нефти и газа на фоне энергокризиса в Европе, а также конструктивные связи Баку с Западом, могут вынудить Москву к более осторожным шагам в регионе.

"Реакция Москвы на ситуацию вокруг Лачынской дороги отражается и на турецко-армянских отношениях. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу открыто назвал происходящее на дороге, соединяющей город Ханкенди в Азербайджане с армянской границей, "тестом на искренность для Еревана", - говорит профессор Бозкуш, добавляя, что тем самым глава турецкой дипломатии привлек внимание к тому, что в случае сохранения напряженности вокруг дороги, пострадают и отношения Турции с Арменией.

Это делает Лачынскую дорогу ключевой как в отношениях Москвы с Западом, так и в отношениях Еревана с Анкарой и Баку, считает Бозкуш.

Отношение Запада и стран ЕС в отношении Карабахской проблемы, долгие годы отражалось на деятельности Минской группы ОБСЕ, фактически созерцавшей факт армянской оккупации земель Азербайджана. Однако в последний период, отношение Евросоюза к ситуации на Южном Кавказе серьезно изменилось. Именно с этой призмы нужно рассматривать инициативы отправки некой миссии ЕС на границу Армении и Азербайджана.

"Помимо Евросоюза немаловажное значение имеет и позиция стран региона в отношении Лачынской дороги. К примеру, заставляет задуматься схожесть отношения Ирана и ряда стран ЕС, главным образом Франции, к Армении", - отмечает он.

Не последнюю роль в формировании негативной реакции французских политиков в адрес Азербайджана в связи с ситуацией на Лачынской дороге оказывает растущая роль Турции в регионе.

"Рост геополитического влияния Анкары в регионе на фоне позиции Турции периода 44-дневной войны на Южном Кавказе и посреднических усилий по Украине вызывает нескрываемое недовольство Парижа. Не стоит забывать и о стереотипах исторического предвзятого восприятия Турции и всего турецкого как со стороны стран Европы, так и Ирана", - подытожил Йылдыз Бозкуш.