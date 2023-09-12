Продовольственный груз, отправленный AОКП, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди

"Мы стоим на направлении дороги Агдам-Ханкенди уже 15-й день. Всей командой ждем ответа".

"Мы стоим на направлении дороги Агдам-Ханкенди уже 15-й день. Всей командой ждем ответа".

Как передает командированный в Агдамский район корреспондент Report, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AОКП) Джейхун Мирзоев.

"Наша цель - передать привезенные нами 2 грузовика, а точнее, 40 тонн муки, армянским жителям, проживающим в Ханкенди".

Напомним, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало отправку продовольственного груза для удовлетворения потребностей армян, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе по дороге Агдам-Ханкенди планируется доставить 40 тонн муки.