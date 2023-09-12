О нас

Продовольственный груз, отправленный AОКП, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди

Продовольственный груз, отправленный AОКП, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди "Мы стоим на направлении дороги Агдам-Ханкенди уже 15-й день. Всей командой ждем ответа".
Карабах
12 сентября 2023 г. 07:41
Продовольственный груз, отправленный AОКП, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди

"Мы стоим на направлении дороги Агдам-Ханкенди уже 15-й день. Всей командой ждем ответа".

Как передает командированный в Агдамский район корреспондент Report, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AОКП) Джейхун Мирзоев.

"Наша цель - передать привезенные нами 2 грузовика, а точнее, 40 тонн муки, армянским жителям, проживающим в Ханкенди".

Напомним, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало отправку продовольственного груза для удовлетворения потребностей армян, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе по дороге Агдам-Ханкенди планируется доставить 40 тонн муки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin göndərdiyi ərzaq yükü 15 gündür Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir

Экслюзивные новости

Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi