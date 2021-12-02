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Продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях

Продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии совместно с турецкими саперами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Карабах
2 декабря 2021 г. 15:12
Продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии совместно с турецкими саперами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В целях обеспечения безопасности движения дороги очищаются от мин, выполняются инженерные работы по прокладке новых путей обеспечения в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной и труднопроходимой местности.

В период с 22 ноября по 2 декабря в ходе прокладки новых дорог в направлении Тертер-Геранбойского районов было обнаружено и обезврежено 537 противопехотных и 101 противотанковая мина армянского производства.

На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями очищено от мин 13 177 гектаров земли, проложено 616 километров дорог, обнаружено и обезврежено 16 860 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В работах по очистке наших населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов также задействована переданная в распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования) производства компании ASFAT, подведомственной министерству национальной обороны Турции.

Мероприятия по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях продолжаются.

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Версия на английском языке ФотоActivities on engineering support for units stationed in Azerbaijan's liberated territories continued
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyi azad olunan ərazilərdə aşkarlanan minaların sayını açıqlayıb

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