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Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня

Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня Армяне в Ханкенди создали для себя что-то наподобие "аллеи". Они отводили туда азербайджанских пленных и у нас на глазах отрезали им головы. Они делали это с особой жестокостью и получали удовольствие от этого.
Карабах
10 июля 2021 г. 11:13
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня

Армяне в Ханкенди создали для себя что-то наподобие "аллеи". Они отводили туда азербайджанских пленных и у нас на глазах отрезали им головы. Они делали это с особой жестокостью и получали удовольствие от этого.

Об этом в беседе с Report рассказал бывший военный Фамиль Алиев, пробывший в армянском плену 343 дня во время Первой Карабахской войны.

Он вспоминает, что армянские боевики подвергали жестоким пыткам всех азербайджанских пленных, включая женщин, стариков и детей, никого не жалели.

"Рано или поздно они убили бы и меня, поэтому я придумал план побега из плена. В ночь с 9 на 10 декабря нас привезли в Физули на работы. После погрузки камней в несколько грузовых автомобилей нам дали 10-минутный перерыв. В тот день около нас был всего один надзиратель по имени Давид. Я и три моих товарища, несмотря на голод, жажду и усталость, накинулись на армянского надзирателя и отняли у него оружие. Я хотел его убить, но там было правило, если азербайджанец убегал, убив армянина, вместо него убивали трех пленных азербайджанцев. Потому я его и не убил, чтобы потом не убили наших пленных. Мы связали его и бросили в подвал, а сами бежали. Так наш план удался…", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani held captive by Armenians for almost a year speaks about their escape plan - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Bir ilə yaxın erməni əsirliyində olmuş azərbaycanlı necə qaçdıqlarını danışır - VİDEO

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