Эксперт: Итоги Карабахской войны открывают возможности для сотрудничества стран

"Итоги Второй карабахской войны открывают новые возможности для сотрудничества. Азербайджан является важным транзитным связующим звеном".
Об этом Report сказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин, комментируя трёхстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Россией и Ираном.
По его словам, на настоящий момент это сотрудничество между странами успешно развивается: "Есть магистральные проекты, которые реализуются в рамках трёхстороннего сотрудничества - это транспортный маршрут Север-Юг. Азербайджан сегодня вкладывает огромные усилия в развитие инфраструктуры освобождённых территорий, что создаёт серьёзные перспективы для инвестиций, потому что создана транспортная и энергетическая инфраструктуры".