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Президенты Азербайджана и Турции посетили Аллею шехидов

Президенты Азербайджана и Турции посетили Аллею шехидов 10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны.
Карабах
10 декабря 2020 г. 12:49
Президенты Азербайджана и Турции посетили Аллею шехидов
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10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к монументу «Вечный огонь», возведенному в память о героических сынах Родины, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем президенты Азербайджана и Турции, посетив на Шехидляр хиябаны памятник, возведенный в честь ставших шехидами турецких солдат, возложили к нему венки.

Главы государств оставили запись в Книге памяти.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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