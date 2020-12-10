Президенты Азербайджана и Турции посетили Аллею шехидов

10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны.

10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к монументу «Вечный огонь», возведенному в память о героических сынах Родины, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем президенты Азербайджана и Турции, посетив на Шехидляр хиябаны памятник, возведенный в честь ставших шехидами турецких солдат, возложили к нему венки.

Главы государств оставили запись в Книге памяти.