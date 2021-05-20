Президент: Зангезурский коридор откроет новые возможности для всех стран региона

"Нагорно-карабахский конфликт завершен и решен. Нам необходимо смотреть в будущее"

"Cейчас нагорно-карабахский конфликт завершен и решен. Нам необходимо смотреть в будущее".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

Он отметил, что несмотря на 30 лет оккупации и огромный масштаб разрушений и опустошений на освобожденных землях, Азербайджан готов смотреть в будущее, планировать будущее как часть интегрированного Южного Кавказа.

"Мы надеемся, что наступит время, когда мы сможем говорить об активном сотрудничестве и интеграции на Южном Кавказе. Между тем, мы внесли ряд важных предложений и инициатив, которые были отражены в совместном заявлении от 10 ноября 2020 в связи с открытием коммуникаций и транспортных коридоров. И я могу сказать, что работы по имплементации этого проекта уже начаты. Азербайджан выделил уже технические и финансовые ресурсы для этого. И когда Зангезурский коридор будет открыт, он откроет новые возможности для всех стран региона", - сказал глава государства.

По словам президента, Азербайджан открыт для этого сотрудничества, планирования общего будущего.

"Потому что мы соседи, хотим этого или нет, мы должны жить бок о бок, мы должны научиться заново жить совместно. Это нелегко, есть эмоции. Особенно когда граждане Азербайджана посещают эти земли и видят масштаб разрушений, можете себе представить их эмоции. Но роль политиков – защищать свою повестку дня, объяснять, что только через вовлеченность мы можем достичь стабильного развития, мира и процветания в регионе", - заключил И.Алиев.