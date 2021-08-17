Президент заложил фундамент тоннеля на автодороге Кяльбаджар-Лачин

16 августа президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля протяженностью 3,4 километра, который будет построен на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин.

16 августа президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля протяженностью 3,4 километра, который будет построен на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин.

Как сообщает Report, протяженность автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачин, построенной по распоряжению президента Ильхама Алиева, составляет 72,8 км.

Ширина дороги, которая будет построена в соответствии с первой и второй технической категорией, составит 9-16 метров. Через дорогу с двух- и четырехполосным движением будут построены шесть переходов и мостов. Также на дороге будут построены 3 тоннеля. Общая длина тоннелей составит 9 450 метров.