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Президент заложил фундамент тоннеля на автодороге Кяльбаджар-Лачин

Президент заложил фундамент тоннеля на автодороге Кяльбаджар-Лачин 16 августа президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля протяженностью 3,4 километра, который будет построен на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин.
Карабах
17 августа 2021 г. 13:04
Президент заложил фундамент тоннеля на автодороге Кяльбаджар-Лачин
Ильхам Алиев
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16 августа президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля протяженностью 3,4 километра, который будет построен на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин.

Как сообщает Report, протяженность автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачин, построенной по распоряжению президента Ильхама Алиева, составляет 72,8 км.

Ширина дороги, которая будет построена в соответствии с первой и второй технической категорией, составит 9-16 метров. Через дорогу с двух- и четырехполосным движением будут построены шесть переходов и мостов. Также на дороге будут построены 3 тоннеля. Общая длина тоннелей составит 9 450 метров.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu üzərində tikiləcək tunelin təməlini qoyub

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