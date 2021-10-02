Президент: Задержанные после подписания акта о капитуляции лица не считаются военнопленными

"Я неоднократно говорил о том, какие лица могут считаться военнопленными, ссылаясь на нормы международного права и международные конвенции. Согласно международным конвенциям, такими лицами считаются те, кто был задержан или взят в плен во время войны".

"Я неоднократно говорил о том, какие лица могут считаться военнопленными, ссылаясь на нормы международного права и международные конвенции. Согласно международным конвенциям, такими лицами считаются те, кто был задержан или взят в плен во время войны".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Мы вернули всех задержанных во время войны лиц, как только война закончилась. На самом деле, мы их вернули, еще до того, как Армения вернула наших пленных. Задержанные после войны и заключенные под стражу, которых Армения и некоторые называют "военнопленными" в эту категорию не попадают. Эти лица были засланы на наши территории в конце ноября - через две недели после окончания войны и подписания Арменией акта о капитуляции. Они были задержаны на освобожденных нами территориях в начале декабря", - подчеркнул президент.