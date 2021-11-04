Президент: Война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует

"В настоящее время мы восстанавливаем освобожденные территории, уже осуществляется широкомасштабная государственная программа".

"В настоящее время мы восстанавливаем освобожденные территории, уже осуществляется широкомасштабная государственная программа".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

"Надеемся, что сможем вернуть в свои края более миллиона наших соотечественников, бывших беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших от армянской оккупации. Эта война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует", - подчеркнул президент Азербайджана.