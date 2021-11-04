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Президент: Война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует

Президент: Война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует "В настоящее время мы восстанавливаем освобожденные территории, уже осуществляется широкомасштабная государственная программа".
Карабах
4 ноября 2021 г. 12:21
Президент: Война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует
Ильхам Алиев
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"В настоящее время мы восстанавливаем освобожденные территории, уже осуществляется широкомасштабная государственная программа".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

"Надеемся, что сможем вернуть в свои края более миллиона наших соотечественников, бывших беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших от армянской оккупации. Эта война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: War showed that sooner or later, justice is prevailing
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu müharibə onu göstərdi ki, ədalət tez və ya gec Zəfər çalacaq"

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