Президент: Война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует

"В настоящее время мы восстанавливаем освобожденные территории, уже осуществляется широкомасштабная государственная программа".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на открытии VIII Глобального Бакинского форума.
"Надеемся, что сможем вернуть в свои края более миллиона наших соотечественников, бывших беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших от армянской оккупации. Эта война показала, что справедливость рано или поздно восторжествует", - подчеркнул президент Азербайджана.