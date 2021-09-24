Президент: Венец нашей победы – это Шушинская операция

"С точки зрения как ведения военных действий, так и с точки зрения морального духа азербайджанских Вооруженных Сил, наши самые первые успехи сыграли очень важную роль. Думаю, что Вторая Карабахская война весьма показательна именно в плане слагаемых фактор

"С точки зрения как ведения военных действий, так и с точки зрения морального духа азербайджанских Вооруженных Сил, наши самые первые успехи сыграли очень важную роль. Думаю, что Вторая Карабахская война весьма показательна именно в плане слагаемых факторов, которые вели к успеху".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

Глава государства отметил важность проведения Гадрутской операции: "Нас там не ждали, и армянская сторона не предполагала, что мы двинемся именно в данном направлении, для противника это стало полной неожиданностью. Несколько дней после взятия нами Гадрута армянская сторона упорно твердила, что они его контролируют. Хотя в Гадруте на всех господствующих высотах уже были наши бойцы, понимание того взят город или нет, у армянского руководства было несколько дилетантским. После того, как мы установили контроль над всеми господствующими высотами вокруг Гадрута, по существу судьба этого города была уже решена. Был просто вопрос времени когда мы физически туда войдем, опять же – с минимальными потерями. И только когда мы показали в эфире ТВ как азербайджанский военнослужащий, водрузив флаг над зданием городской администрации, рапортует мне о взятии Гадрута, у армянской стороны уже не было аргументов чтобы дальше продолжать сочинять небылицы".

Президент Ильхам Алиев отметил, что до Гадрута был освобожден Джебраил – в начале октября: "Это было важно и с символической точки зрения. Поскольку Джебраил был первым городом – до этого мы освобождали села и населенные пункты. И, безусловно, важным этапом стало освобождение города Физули 17 октября 2020 года, поскольку это крупный город, в Карабахском регионе он второй после Агдама по численности населения".

"Венец нашей победы – это Шушинская операция. Любой, кто приезжает сейчас в Шушу дорогой Победы, может увидеть откуда мы шли туда. Это была невероятная мобилизация физических и моральных усилий. Долгие, долгие и долгие дни в лесах, по бездорожью, с легким вооружением, без устали идти вперед и затем освобождать Шушу – это беспримерный подвиг, подлинный героизм! Конечно же, взятие Шуши сломало хребет врагу, после этого противник практически сдался", - заявил президент.