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Президент: В международной прессе публикуется неверная и искаженная информация о Второй Карабахской войне

Президент: В международной прессе публикуется неверная и искаженная информация о Второй Карабахской войне "Я уже дал указание обязательно включить в наши образовательные программы, в учебники истории в школах и вузах, университетах тему Второй Карабахской войны. Сейчас наши соответствующие структуры, в том числе Министерство образования, работают над этим воп
Карабах
27 мая 2021 г. 19:20
Президент: В международной прессе публикуется неверная и искаженная информация о Второй Карабахской войне

"Я уже дал указание обязательно включить в наши образовательные программы, в учебники истории в школах и вузах, университетах тему Второй Карабахской войны. Сейчас наши соответствующие структуры, в том числе Министерство образования, работают над этим вопросом, чтобы эта наша славная история была изучена в точности".

Как сообщает Report, об этом 27 мая, принимая министра национального образования Турции Зию Сельчука, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Потому что в международной прессе до сих пор публикуется неверная и искаженная информация о Второй Карабахской войне. Поэтому мы должны донести как до наших граждан, так и всего мира реальные события, историю, основанную на правде. Надеюсь, что этот вопрос найдет отражение и в учебниках истории Турции. В особенности, если учесть, что Турция с первых часов войны оказала Азербайджану огромную политическую и моральную поддержку. Мой дорогой брат, президент Реджеп Тайип Эрдоган с первых минут, первых часов выступил с заявлениями и сказал, что Турция находится рядом с Азербайджаном. Это имело огромное моральное и политическое значение. Азербайджан за 44 дня восстановил справедливость, свою территориальную целостность, и 30-летней оккупации был положен конец", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Beynəlxalq mətbuatda bu günə qədər İkinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı yanlış və təhrif edilmiş məlumat dərc edilir"

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