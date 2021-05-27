Президент: В международной прессе публикуется неверная и искаженная информация о Второй Карабахской войне

"Я уже дал указание обязательно включить в наши образовательные программы, в учебники истории в школах и вузах, университетах тему Второй Карабахской войны. Сейчас наши соответствующие структуры, в том числе Министерство образования, работают над этим воп

"Я уже дал указание обязательно включить в наши образовательные программы, в учебники истории в школах и вузах, университетах тему Второй Карабахской войны. Сейчас наши соответствующие структуры, в том числе Министерство образования, работают над этим вопросом, чтобы эта наша славная история была изучена в точности".

Как сообщает Report, об этом 27 мая, принимая министра национального образования Турции Зию Сельчука, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Потому что в международной прессе до сих пор публикуется неверная и искаженная информация о Второй Карабахской войне. Поэтому мы должны донести как до наших граждан, так и всего мира реальные события, историю, основанную на правде. Надеюсь, что этот вопрос найдет отражение и в учебниках истории Турции. В особенности, если учесть, что Турция с первых часов войны оказала Азербайджану огромную политическую и моральную поддержку. Мой дорогой брат, президент Реджеп Тайип Эрдоган с первых минут, первых часов выступил с заявлениями и сказал, что Турция находится рядом с Азербайджаном. Это имело огромное моральное и политическое значение. Азербайджан за 44 дня восстановил справедливость, свою территориальную целостность, и 30-летней оккупации был положен конец", - сказал президент.