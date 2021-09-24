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Президент: В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах

Президент: В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах "Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом".
Карабах
24 сентября 2021 г. 02:26
Президент: В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах

"Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате.

"В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом Президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер", - отметил президент.

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Версия на английском языке President: There is no administrative territorial unit called Nagorno-Karabakh in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda artıq Dağlıq Qarabağ adında inzibati ərazi vahidi yoxdur"

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