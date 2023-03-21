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Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью

Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью Утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью.
Карабах
21 марта 2023 г. 20:09
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью

Утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация вокруг автомобильной дороги Лачын-Ханкенди Азербайджана. Глава государства отметил, что с 12 декабря прошлого года по сегодняшний день обеспечен проезд по ней более 4700 транспортных средств российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста, а также лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и сопровождающих их лиц. Поэтому утверждения Армении о том, что дорога заблокирована, являются ложью.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Laçın-Xankəndi yolunun guya blokadada olması barədə məlumat Ermənistanın yalançı təbliğatıdır”

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