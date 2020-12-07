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Президент: Удар баллистическими ракетами был неслучаен

Президент: Удар баллистическими ракетами был неслучаен "Я также хочу выразить вам признательность за то, что вы посетили и Гянджу, и Агдам, увидели военные преступления, совершенные армянским государством. Военные преступления, совершенные Арменией, налицо".
Карабах
7 декабря 2020 г. 19:23
Президент: Удар баллистическими ракетами был неслучаен

"Я также хочу выразить вам признательность за то, что вы посетили и Гянджу, и Агдам, увидели военные преступления, совершенные армянским государством. Военные преступления, совершенные Арменией, налицо".

Как сообщает Report, об этом во время приема делегации во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Терпя поражение на поле боя, Армения подвергала обстрелу гражданских лиц. Она обстреляла Гянджу с территории Армении баллистическими ракетами. Это – военное преступление, за которое руководству Армении придется ответить. Во время войны погибли 94 и ранены более 400 гражданских лиц. Этот удар баллистическими ракетами был неслучаен, он был целенаправленно нанесен в ночное время именно по месту, где жили мирные граждане, чтобы жертв было больше", - добавил Президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ballistik raketlərlə zərbə təsadüfi xarakter daşımır"

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