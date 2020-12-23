Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе

Наша страна не намерена отворачиваться ни от Востока, ни от Запада

“Виновники Боралтанской трагедии не могут смириться с победой в Карабахе. Надеюсь Турция, которая упустила все возможности под руководством людей с таким мышлением, больше никогда не попадет в подобную ситуацию".

Как передает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“Наша страна не намерена отворачиваться ни от Востока, ни от Запада. Развивая отношения с Европой и США, мы категорически не можем игнорировать Азию, Латинскую Америку, Африку", - подчеркнул он.

Боралтанский инцидент произошел в 1944 году. Официальная Анкара сдала СССР более 100 азербайджанцев. В результате они были на месте расстреляны коммунистическим режимом.