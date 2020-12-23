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Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе

Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе Наша страна не намерена отворачиваться ни от Востока, ни от Запада
Карабах
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23 декабря 2020 г. 15:03
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
Реджеп Тайип Эрдоган
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“Виновники Боралтанской трагедии не могут смириться с победой в Карабахе. Надеюсь Турция, которая упустила все возможности под руководством людей с таким мышлением, больше никогда не попадет в подобную ситуацию".

Как передает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“Наша страна не намерена отворачиваться ни от Востока, ни от Запада. Развивая отношения с Европой и США, мы категорически не можем игнорировать Азию, Латинскую Америку, Африку", - подчеркнул он.

Боралтанский инцидент произошел в 1944 году. Официальная Анкара сдала СССР более 100 азербайджанцев. В результате они были на месте расстреляны коммунистическим режимом.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Qarabağ zəfərini həzm edə bilmirlər"

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