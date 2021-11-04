Президент Турции: Несправедливости положен конец - Азербайджан вернул свои земли

Азербайджан вернул свои земли, и таким образом положил конец 30-летней несправедливости.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам VIII Бакинского Глобального форума, зачитанном бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
В своем обращении президент Турции напомнил, что Армения почти на протяжении 30 лет удерживала под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана, в результате чего тысячи людей лишились крова, много пропали без вести.
" Азербайджан так долго ждал, и в итоге несправедливости был положен конец, и Азербайджан вернул свои земли", - заявил Эрдоган.
Он отметил, что Турция выдвинула инициативу продвигать отношения в том числе с Арменией, с которой не было никаких отношений на протяжении многих лет, подчеркнув необходимость смотреть в будущее.
"Одна из наших основных задач - привести все страны региона к дружественным отношениям. На Кавказе мы вносим особый вклад в продвижение мира", - говорится в обращении.