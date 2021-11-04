Президент Турции: Несправедливости положен конец - Азербайджан вернул свои земли

Азербайджан вернул свои земли, и таким образом положил конец 30-летней несправедливости.

Азербайджан вернул свои земли, и таким образом положил конец 30-летней несправедливости.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам VIII Бакинского Глобального форума, зачитанном бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

В своем обращении президент Турции напомнил, что Армения почти на протяжении 30 лет удерживала под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана, в результате чего тысячи людей лишились крова, много пропали без вести.

" Азербайджан так долго ждал, и в итоге несправедливости был положен конец, и Азербайджан вернул свои земли", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что Турция выдвинула инициативу продвигать отношения в том числе с Арменией, с которой не было никаких отношений на протяжении многих лет, подчеркнув необходимость смотреть в будущее.

"Одна из наших основных задач - привести все страны региона к дружественным отношениям. На Кавказе мы вносим особый вклад в продвижение мира", - говорится в обращении.