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Президент: Страны, на словах признающие "геноцид армян", не хотят признавать Ходжалинский геноцид

Президент: Страны, на словах признающие "геноцид армян", не хотят признавать Ходжалинский геноцид "Ходжалинский геноцид был совершен на глазах всего мира. Это событие недавней истории. Но многие страны не хотят видеть этого, и всего 13 стран признали Ходжалинскую резню как геноцид. Разумеется, это тоже большое достижение, потому что когда я пришел к в
Карабах
14 августа 2021 г. 22:27
Президент: Страны, на словах признающие геноцид армян, не хотят признавать Ходжалинский геноцид

"Ходжалинский геноцид был совершен на глазах всего мира. Это событие недавней истории. Но многие страны не хотят видеть этого, и всего 13 стран признали Ходжалинскую резню как геноцид. Разумеется, это тоже большое достижение, потому что когда я пришел к власти, число этих стран было равно нулю".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Глава государства отметил: "Наши усилия, а также проводимая нами правильная пропаганда, образование, выставки, презентации сыграли важную роль в доведении правды о жертвах Ходжалы во многих странах. Конечно, и наши отношения с другими странами. В последние годы мы обрели многих союзников. Но страны, на словах признающие «геноцид армян», признающие этот надуманный «геноцид», не хотят признавать Ходжалинский геноцид. Они принимают сфальсифицированную историю. Понятно, что основной фактор здесь политический. Но реальный геноцид не замечают. Это несправедливость. Мы уже давно живем с этой несправедливостью, привыкли к этому, не удивляемся".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The countries that recognize the so-called “Armenian genocide” do not want to recognize the Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Sözdə “erməni soyqırımı”nı tanıyan ölkələr Xocalı soyqırımını tanımaq istəmirlər"

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