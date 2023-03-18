Президент: Сколько усилий предпринималось в период оккупации, чтобы мы начали сотрудничать с Арменией

Сколько усилий в период оккупации предпринималось для того, чтобы мы начали сотрудничать с Арменией. Азербайджанский народ и Азербайджанское государство, проявив сильную волю, отмели все эти попытки.

Сколько усилий в период оккупации предпринималось для того, чтобы мы начали сотрудничать с Арменией. Азербайджанский народ и Азербайджанское государство, проявив сильную волю, отмели все эти попытки.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

Подчеркнув, что наше дело правое, глава государства отметил: "В период оккупации я неоднократно говорил, что, если вопрос не будет решен мирным путем, мы военным путем освободим родные земли от оккупации".