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Президент: Сколько усилий предпринималось в период оккупации, чтобы мы начали сотрудничать с Арменией

Президент: Сколько усилий предпринималось в период оккупации, чтобы мы начали сотрудничать с Арменией Сколько усилий в период оккупации предпринималось для того, чтобы мы начали сотрудничать с Арменией. Азербайджанский народ и Азербайджанское государство, проявив сильную волю, отмели все эти попытки.
Карабах
18 марта 2023 г. 14:12
Президент: Сколько усилий предпринималось в период оккупации, чтобы мы начали сотрудничать с Арменией

Сколько усилий в период оккупации предпринималось для того, чтобы мы начали сотрудничать с Арменией. Азербайджанский народ и Азербайджанское государство, проявив сильную волю, отмели все эти попытки.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

Подчеркнув, что наше дело правое, глава государства отметил: "В период оккупации я неоднократно говорил, что, если вопрос не будет решен мирным путем, мы военным путем освободим родные земли от оккупации".

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Версия на английском языке President: Much effort was made to make us start cooperating with Armenia during occupation
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İşğal dövründə Ermənistanla əməkdaşlığa başlamaq üçün nə qədər səylər göstərilib"

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