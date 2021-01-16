Президент сепаратистам в Карабахе: Приходите и заберите, посмотрю, как вы это сделаете

«Сегодня в Нагорном Карабахе некоторые элементы, именующие себя политиками, вновь пытаются поднять голову».

«Сегодня в Нагорном Карабахе некоторые элементы, именующие себя политиками, вновь пытаются поднять голову».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Шушу 14 января во время посещения бюста и мавзолея Вагифа.

«Пусть не забывают, что не следует испытывать наше терпение, пусть не забывают 44-дневной войны. А то заявляют, что создадут армию и вернут земли обратно? Придите, заберите. Придите сюда, вы здесь, недалеко. Приходите и заберите, посмотрю, как вы это сделаете. Мы прогнали, вышвырнули вас как собак, отправили к черту».