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Президент сепаратистам в Карабахе: Приходите и заберите, посмотрю, как вы это сделаете

Президент сепаратистам в Карабахе: Приходите и заберите, посмотрю, как вы это сделаете «Сегодня в Нагорном Карабахе некоторые элементы, именующие себя политиками, вновь пытаются поднять голову».
Карабах
16 января 2021 г. 04:39
Президент сепаратистам в Карабахе: Приходите и заберите, посмотрю, как вы это сделаете

«Сегодня в Нагорном Карабахе некоторые элементы, именующие себя политиками, вновь пытаются поднять голову».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Шушу 14 января во время посещения бюста и мавзолея Вагифа.

«Пусть не забывают, что не следует испытывать наше терпение, пусть не забывают 44-дневной войны. А то заявляют, что создадут армию и вернут земли обратно? Придите, заберите. Придите сюда, вы здесь, недалеко. Приходите и заберите, посмотрю, как вы это сделаете. Мы прогнали, вышвырнули вас как собак, отправили к черту».

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Версия на азербайджанском языке Prezident Qarabağdakı separatçılara: "Siz buradasınız, yaxındasınız. Gəlin alın, görüm necə alırsınız?"

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