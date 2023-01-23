Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачин-Ханкенди около 980 транспортных средств

С 12 декабря 2022 года обеспечен проезд по дороге Лачин-Ханкенди около 980 транспортных средств.

С 12 декабря 2022 года обеспечен проезд по дороге Лачин-Ханкенди около 980 транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

С 12 декабря 2022 года обеспечен проезд по этой дороге около 980 транспортных средств, из которых более 850 принадлежали российским миротворцам, а свыше 120 – Международному Комитету Красного Креста. Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что посредством Международного Комитета Красного Креста обеспечена транспортировка в Армению проживающих в Карабахе около 90 больных и лиц, нуждающихся в медицинской помощи. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что дорога Лачин-Ханкенди не закрыта Азербайджаном, - отметил президент Азербайджана.