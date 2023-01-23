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Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачин-Ханкенди около 980 транспортных средств

Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачин-Ханкенди около 980 транспортных средств С 12 декабря 2022 года обеспечен проезд по дороге Лачин-Ханкенди около 980 транспортных средств.
Карабах
23 января 2023 г. 23:18
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачин-Ханкенди около 980 транспортных средств

С 12 декабря 2022 года обеспечен проезд по дороге Лачин-Ханкенди около 980 транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

С 12 декабря 2022 года обеспечен проезд по этой дороге около 980 транспортных средств, из которых более 850 принадлежали российским миротворцам, а свыше 120 – Международному Комитету Красного Креста. Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что посредством Международного Комитета Красного Креста обеспечена транспортировка в Армению проживающих в Карабахе около 90 больных и лиц, нуждающихся в медицинской помощи. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что дорога Лачин-Ханкенди не закрыта Азербайджаном, - отметил президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Dekabrın 12-dən Laçın-Xankəndi yolundan 980-ə yaxın nəqliyyat vasitəsinin keçidi təmin olunub

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