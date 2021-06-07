Президент России обсудил с главой Евросовета ситуацию в Карабахе

"Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем Нагорный Карабах с учетом важности дальнейшей реализации заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении".

"Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем Нагорный Карабах с учетом важности дальнейшей реализации заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учетом важности дальнейшей последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция)", - говорится в сообщении.