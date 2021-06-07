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Президент России обсудил с главой Евросовета ситуацию в Карабахе

Президент России обсудил с главой Евросовета ситуацию в Карабахе "Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем Нагорный Карабах с учетом важности дальнейшей реализации заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении".
Карабах
7 июня 2021 г. 19:02
Президент России обсудил с главой Евросовета ситуацию в Карабахе
Шарл Мишел и Владимир Путин

"Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем Нагорный Карабах с учетом важности дальнейшей реализации заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учетом важности дальнейшей последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция)", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Vladimir Putin, Charles Michel discuss Karabakh issue
Версия на азербайджанском языке Rusiya prezidenti və Avropa Şurasının rəhbəri Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib

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