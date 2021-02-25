Глава государства: Разве те самые ракеты "Искандер" Армения купила за деньги? Нет, получила бесплатно

"Сегодня руководство Армении жалуется, что переданное им оружие было непригодным. Знаете, обвинять кого-то проще всего. Им следовало еще сказать, что это оружие было передано им бесплатно, даром. Причем, не год и не два, их вооружали против нас на протяже

"Сегодня руководство Армении жалуется, что переданное им оружие было непригодным. Знаете, обвинять кого-то проще всего. Им следовало еще сказать, что это оружие было передано им бесплатно, даром. Причем, не год и не два, их вооружали против нас на протяжении 30 лет".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 25 февраля на церемонии предоставления в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

"Используя сегодня все возможности, мы внимательно отслеживаем происходящие в регионе процессы, у нас есть возможности, достаточно много источников информации. Нам известно, сколько оружия было бесплатно передано Армении в период войны, сколько было передано до войны. Сразу после июльских столкновений, начиная с 17 июля до последнего дня войны ежедневно несколько самолетов доставляли в Армению бесплатное оружие. Разве те самые ракеты «Искандер» Армения купила за деньги? Нет, получила бесплатно. Ракеты "Эльбрус", "Точка-У", "Скад" приобрела за деньги? Нет. "С-300", семь из которых мы уничтожили, им тоже были предоставлены бесплатно, так же, как и танки, пушки, другие системы противовоздушной обороны. Мы уничтожили их. Армянской армии нет", - отметил Президент Ильхам Алиев.