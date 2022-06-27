Президент Азербайджана выступил на 11-ой сессии Всемирного форума городов в видеоформате

Армения разрушила города и районы Азербайджана в ходе своей 30-ти летней оккупации.

27 июня в польском городе Катовице продолжила работу 11-я сессия Всемирного форума городов на тему «Изменим наши города во имя лучшего будущего».

Как сообщает Report, на сессии в видеоформате выступил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, которое мы представляем вашему вниманию.

"Рад возможности выступить на Всемирном форуме городов.

В этом году исполняется 30-я годовщина членства Азербайджана в Организации Объединенных Наций. Для того, чтобы отметить это важное событие, в марте нынешнего года в культурной столице Азербайджана - освобожденном городе Шуша с участием структур ООН было организовано очень важное мероприятие, посвященное достижению Целей устойчивого развития в постконфликтный и постпандемический период.

Участники мероприятия провели обсуждения, касающиеся прогресса, которого Азербайджан добился в достижении Целей устойчивого развития, а также возрождении освобожденных территорий и возвращении на них жизни.

«Повестка дня устойчивого развития до 2030 года» и «Повестка дня нового города» нацеливает наши усилия на обеспечение устойчивой урбанизации и лучшего будущего для наших городов. Наряду с сохранением исторического облика столицы Баку, мы добились реконструкции и модернизации ее инфраструктуры. Следует отметить, что в ходе модернизации и реконструкции Баку и других городов Азербайджана мы приобрели новые возможности и опыт с точки зрения развития городов. Баку, считающийся одним из самых красивых городов, своей неподражаемой архитектурой, парками и бульварами синтезирует в себе гармонию исторического наследия и современности.

После Отечественной войны 2020 года, завершившейся освобождением Азербайджаном своих территорий от 30-летней армянской оккупации, устойчивое развитие городов представляет для нас еще большую ценность. Намеренно разрушив города и села в период 30-летней оккупации азербайджанских земель, Армения разграбила все культурные и религиозные памятники, превратив эти территории в наглядный пример урбицида и культурцида. Возможно, после Второй мировой войны нигде в мире города не подвергались столь масштабным разрушениям. 9 городов и сотни сел Азербайджана стерты с лица земли. Город Агдам разрушен в такой степени, что иностранные специалисты назвали его «Хиросимой Кавказа». После освобождения города Физули от оккупации Азербайджанская армия не нашла там ни одного строения, чтобы водрузить наш флаг.

В ходе поездок на освобожденные территории иностранные дипломаты, журналисты и представители международных НПО стали свидетелями этого вандализма и задокументировали весь масштаб разрушений.

Несмотря на 30-летнюю армянскую оккупацию, Азербайджан намерен перевернуть страницу войны, нормализовать отношения и подписать мирный договор с Арменией на основе принципа взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Азербайджан выдвинул 5 основных принципов для мирных переговоров, и Армения приняла их. Мы верим, что мирный договор может превратить регион в регион мира и сотрудничества.

В настоящее время Азербайджан реализует одну из самых сложных и амбициозных работ по восстановлению и реконструкции. Процесс реконструкции начинается с разминирования. Массовое минирование – самая большая сложность, которая стоит перед нами, и это тормозит работы по реконструкции, возвращение вынужденных переселенцев. По предварительным подсчетам, в период оккупации Армения заложила на этих территориях более миллиона мин. После окончания в ноябре 2020 года Отечественной войны в результате разрыва мин погибли или получили тяжелые ранения более 220 граждан Азербайджана.

Азербайджан осуществляет на освобожденных территориях современное городское планирование, применяет концепции «зеленая энергия» и «нулевые отходы».

В течение 30 лет наши вынужденные переселенцы страдали от армянской оккупации и были лишены родных очагов. Первый пилотный проект для возвращения вынужденных переселенцев реализован в селе Агалы Зангиланского района. В мае нынешнего года первые жители села Агалы начали селиться на родных землях. Сегодня Агалы является одним из самых современных сел мира.

Менее чем за восемь месяцев Азербайджан построил аэропорт в освобожденном от оккупации городе Физули. В настоящее время продолжается строительство еще двух аэропортов в освобожденных от оккупации Зангиланском и Лачинском районах.

Уже готовы генеральные планы некоторых освобожденных городов. Генеральный план города Шуша построен на сохранении его грандиозного исторического наследия.

В Агдаме, который превратится в промышленный центр Карабахского региона, мы строим совершенно новый город для десятков тысяч жителей. Уже функционирует Агдамский промышленный парк, территория которого составляет 200 гектаров, он открыт для инвесторов и предпринимателей.

Город Зангилан строится с учетом его интеграции в природу и превращения в город-парк.

В целом, наша цель в процессе реконструкции заключается в сочетании качества и темпов. В числе наших приоритетов в данном процессе будет охрана окружающей среды.

Наша цель - строительство в соответствии с Целями устойчивого развития инклюзивных, безопасных, надежных и устойчивых городов и сел. В новых городах и селах условия жизни и труда будут составлять единство.

Вся эта работа проводится за счет собственных финансовых ресурсов Азербайджана.

Считаем, что проводимая Азербайджаном столь крупномасштабная работа по реконструкции превращает наши освобожденные территории в лабораторию совершенства в области развития городов. Азербайджан поделится с международной общественностью своим огромным опытом в этой области.

Наряду с этим, важное значение для нас в области реконструкции на освобожденных территориях представляют солидарность с нашей страной и международная поддержка. Это усилит нашу веру в то, что Азербайджан не одинок в своей благородной деятельности.

Мы уже осуществили совместно с Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком и Европейским Союзом оценку нужд для восстановления и реконструкции в трех наших освобожденных от оккупации районах.

Мы имели возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф в рамках ее визита в Азербайджан в марте этого года. Госпожа исполнительный директор посетила освобожденный город Агдам и увидела масштаб разрушений. Мы намерены теснее сотрудничать с UN-HABITAT в области реконструкции наших освобожденных территорий и ожидаем, что специалисты организации станут участниками процесса реконструкции.

Между Азербайджаном и UN-HABITAT также обсуждается вопрос организации в нынешнем году в Азербайджане, Агдаме ежегодного Национального форума городов.

В заключение своего выступления с глубоким удовлетворением хочу объявить, что Азербайджан хочет провести одну из очередных сессий Всемирного форума городов и готов к этому. Уверен, что проведение Всемирного форума городов в Азербайджане – стране, обладающей большим опытом в организации международных мероприятий высокого уровня, будет успешным.

Желаю работе форума успехов.

Отметим, что Программа ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) каждые два года проводит Всемирный форум городов, посвященный проблемам, вызванным стремительной урбанизацией. 11-я сессия Всемирного форума городов продлится до 30 июня.

Программа ООН по населенным пунктам была создана как структура ООН в 1978 году по итогам первой конференции «Населённые пункты и устойчивое городское развитие», состоявшейся в 1976 году в канадском Ванкувере. Штаб-квартира организации находится в столице Кении Найроби. Исполнительным директором UN-HABITAT является Маймуна Мохд Шариф из Малайзии. В марте 2022 года госпожа Маймуна Мохд Шариф посетила нашу страну и была принята Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках визита исполнительный директор посетила освобожденный от оккупации город Агдам.

Напомним, что на состоявшейся в Стамбуле в 1996 году конференции HABITAT II на тему «Населённые пункты и устойчивое городское развитие» была принята «Повестка дня Хабитат». Основная ее цель заключалась в разработке адекватного жилья для всех и устойчивого расселения людей в урбанизирующемся мире.

На проведенной в 2016 году конференции HABITAT III был принят документ под названием «Новая городская повестка». Среди основных целей повестки дня важное место отводится улучшению условий жизни людей, живущих в трущобах, обеспечению чистой питьевой водой и санитарных условий.

UN-HABITAT реализует проекты в различных сферах более чем в 90 странах мира. Эти проекты охватывают городское законодательство, землю и управление, городское планирование, городскую экономику, основные услуги в городах, улучшение жилищных условий и условий жизни в трущобах, снижение рисков и вопросы реабилитации.

UN-HABITAT при содействии доноров поддерживает постконфликтное восстановление в ряде стран мира. После окончания конфликта в Шри-Ланке в 2009 году UN-HABITAT реализовала инфраструктурные проекты по восстановлению разрушенных домов 31 тысячи семей и улучшению условий жизни 420 тысяч вынужденных переселенцев. Аналогичная деятельность была осуществлена в Ираке в 2019 году.

В настоящее время Азербайджан и UN-HABITAT проводят консультации по проведению в нашей стране ежегодной конференции на тему градостроительства. Первую конференцию планируется провести осенью этого года в городе Агдам.

Кроме того, ведутся переговоры о привлечении эксперта UN-HABITAT к процессу градостроительства на освобожденных от оккупации территориях.

Недавно Азербайджан внес в организацию добровольный финансовый взнос в размере 1,5 миллиона долларов США.