Президент о роли азербайджанских спутников в Отечественной войне

"Конечно, говоря о работе, проделанной в области технологического развития, я должен отметить спутники. Как человек, руководивший данной сферой, вы хорошо знаете всю эту работу. Когда мы выводили спутники на орбиту, некоторые спрашивали, для чего это нужн

"Конечно, говоря о работе, проделанной в области технологического развития, я должен отметить спутники. Как человек, руководивший данной сферой, вы хорошо знаете всю эту работу. Когда мы выводили спутники на орбиту, некоторые спрашивали, для чего это нужно. Но жизнь показала, что это нам очень нужно. Использование спутников как во время войны, так и после нее обеспечило нам огромное преимущество. Как наши телекоммуникационные спутники, так и спутники, наблюдающие за поверхностью Земли, создают возможности для выполнения всех поставленных задач. Мы являемся членами космического клуба, имеющего ограниченное число членов. Важную роль здесь, конечно, играет подготовка кадров. Кадры, работающие в данной сфере, уже усиливают наш общий интеллектуальный потенциал. В то же время отслеживание в онлайн-формате передвижений врага в период Отечественной войны и предотвращение его провокаций, конечно, предоставило нам дополнительное преимущество. Неслучайно Отечественная война, проводимые Азербайджаном операции были названы военными экспертами в мире войной ХХI века. Потому что это было новшеством с точки зрения технологического развития".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

"Спутники имеют огромное значение и после войны – для наших нынешних планов, связанных с восстановительными работами. На основе данных, которые вы мне предоставили, мы сейчас с большей эффективностью проводим работу по разминированию. В то же время передаваемые со спутника данные имеют особое значение в связи с дальнейшим развитием сельского хозяйства, лесного фонда, водных ресурсов, экологической ситуации. Здесь мы не зависим ни от какой страны. Кроме того, эти возможности предоставляют нам большое преимущество для правильной организации в будущем восстановительных работ. Словом, работе, проделанной в Азербайджане в области и транспорта, и технологий, и связи, однозначно можно дать положительную оценку. Эту положительную оценку в том числе дали ведущие финансовые структуры мира и Давосский всемирный экономический форум", - сказал глава государства.