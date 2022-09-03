Президент рассказал о работах на освобожденных территориях Азербайджана

Азербайджан уже приступил к реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов на освобожденных территориях.

Азербайджан уже приступил к реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью корреспонденту итальянской газеты Il Sole 24 Ore Роберто Бонджорни 2 сентября в городе Черноббио.

"Мы запустили первый международный аэропорт. Уже введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса второго международного аэропорта, и в ближайшее время он будет открыт. Мы строим дороги, тоннели, мосты и железные дороги", - заявил глава государства.