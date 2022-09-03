О нас

Президент рассказал о работах на освобожденных территориях Азербайджана

Президент рассказал о работах на освобожденных территориях Азербайджана Азербайджан уже приступил к реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов на освобожденных территориях.
Карабах
3 сентября 2022 г. 14:04
Президент рассказал о работах на освобожденных территориях Азербайджана

Азербайджан уже приступил к реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью корреспонденту итальянской газеты Il Sole 24 Ore Роберто Бонджорни 2 сентября в городе Черноббио.

"Мы запустили первый международный аэропорт. Уже введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса второго международного аэропорта, и в ближайшее время он будет открыт. Мы строим дороги, тоннели, мосты и железные дороги", - заявил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President talks about work done in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycan azad olunmuş ərazilərdə görülən işlərdən danışıb

Экслюзивные новости

Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi