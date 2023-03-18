Президент: Пусть никто не забывает итогов Второй Карабахской войны

В течение 44 дней мы на поле боя продемонстрировали силу азербайджанского народа и его высокие моральные качества. В нашей армии не было ни одного дезертира. В армянской армии, по последним данным, было не 10 тысяч, а 11 тысяч дезертиров.

В течение 44 дней мы на поле боя продемонстрировали силу азербайджанского народа и его высокие моральные качества. В нашей армии не было ни одного дезертира. В армянской армии, по последним данным, было не 10 тысяч, а 11 тысяч дезертиров.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

Президент Азербайджана еще раз подчеркнул, что никто не должен забывать итогов Второй Карабахской войны. Все должны принять новые реалии.

"Никто не должен забывать того, что наши земли в течение 30 лет находились под оккупацией, и эти важные для будущего мирного договора факторы должны быть в голове у каждого", - добавил глава государства.