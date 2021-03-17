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Президент пригласил международные организации во дворец Панах Али-хана  

Президент пригласил международные организации во дворец Панах Али-хана   16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева во время визита в город Шуша побывали во дворце Панах Али-хана
Карабах
17 марта 2021 г. 08:58
Президент пригласил международные организации во дворец Панах Али-хана  

16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева во время визита в город Шуша побывали во дворце Панах Али-хана.

Как передает Report,Президент Ильхам Алиев сказал:

"Это был исторический памятник. Вероломный враг вторгся на нашу землю, изгнал людей, разрушил, разрушил, осквернил и проявил варварство наши исторические памятники. Пусть все международные организации придут посмотрят. Пусть круги, которые защищают армян, поддерживают и всегда поддерживают их, придут и посмотрят, что сделали эти дикари. Освобожденные земли являются свидетелями зверств армян".

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