Президент пригласил компании из дружественных стран к работам по реконструкции на освобожденных землях

Сегодня перед нами стоит такая гигантская задача, как восстановление полностью разрушенных городов и сел

"В период оккупации все города и села Азербайджана были полностью разрушены. Зарубежные специалисты называют город Агдам "Хиросимой Кавказа". Армения намеренно подвергла вандализму, осквернила и разграбила наши культурные и религиозные памятники. Арменией были разрушены более 60 мечетей. Мечети были превращены в места содержания коров и свиней".

Как сообщает Report, об этом 26 апреля на 77-й сессии экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана со штаб-квартирой в Таиланде на тему "Обеспечение более динамичного развития после кризисов посредством регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском бассейне" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня перед нами стоит такая гигантская задача, как восстановление полностью разрушенных городов и сел, всех культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях. В рамках процесса реконструкции будут использованы концепции "умный город", "умное село" и "зеленая энергия". Я приглашаю компании из дружественных стран к широкомасштабным работам по реконструкции на освобожденной от оккупации территории, которая в четыре раза больше территории Люксембурга", - отметил президент.