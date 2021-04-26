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Президент пригласил компании из дружественных стран к работам по реконструкции на освобожденных землях

Президент пригласил компании из дружественных стран к работам по реконструкции на освобожденных землях Сегодня перед нами стоит такая гигантская задача, как восстановление полностью разрушенных городов и сел
Карабах
26 апреля 2021 г. 14:11
Президент пригласил компании из дружественных стран к работам по реконструкции на освобожденных землях

"В период оккупации все города и села Азербайджана были полностью разрушены. Зарубежные специалисты называют город Агдам "Хиросимой Кавказа". Армения намеренно подвергла вандализму, осквернила и разграбила наши культурные и религиозные памятники. Арменией были разрушены более 60 мечетей. Мечети были превращены в места содержания коров и свиней".

Как сообщает Report, об этом 26 апреля на 77-й сессии экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана со штаб-квартирой в Таиланде на тему "Обеспечение более динамичного развития после кризисов посредством регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском бассейне" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня перед нами стоит такая гигантская задача, как восстановление полностью разрушенных городов и сел, всех культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях. В рамках процесса реконструкции будут использованы концепции "умный город", "умное село" и "зеленая энергия". Я приглашаю компании из дружественных стран к широкомасштабным работам по реконструкции на освобожденной от оккупации территории, которая в четыре раза больше территории Люксембурга", - отметил президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev invites companies from friendly countries to join reconstruction work in area four times larger than Luxembourg
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev dost ölkələrin şirkətlərini Lüksemburqdan dörd dəfə böyük olan ərazidə yenidənqurma işlərinə dəvət edib

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