Президент предупредил реваншистские силы в Армении: Враг будет уничтожен на месте

"Сегодня победоносные Вооруженные силы Азербайджана выполняют все поставленные задачи. Одновременно наши пограничники в настоящее время охраняют и азербайджано-армянскую границу на освобожденных от оккупации территориях".

"Сегодня победоносные Вооруженные силы Азербайджана выполняют все поставленные задачи. Одновременно наши пограничники в настоящее время охраняют и азербайджано-армянскую границу на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report, об этом 26 апреля на встрече с военнослужащими Государственной пограничной службы во время поездки в Джебраильский и Зангиланский районы заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Эта граница тоже восстановлена, вдоль границы проводятся все необходимые инфраструктурные работы, мобилизована вся техника. Протяженность этой границы составляет около 500 километров. Эта граница на протяжении почти 30 лет находилась в руках оккупационных сил. Одержав победу в Отечественной войне, мы полностью восстановили и эту границу, в боях освободили Зангиланский и Губадлинский районы, часть Лачинского района. Враг вынужден был, подписав акт о капитуляции, вернуть нам значительную часть Лачинского района и Кяльбаджарский район. В настоящее время на этих территориях проводятся необходимые работы.

Но, к сожалению, поднявшие голову в Армении реваншистские силы вновь выступают с обвинениями против нас, выдвигая территориальные претензии. Хочу отсюда предупредить их, чтобы они отказались от этих грязных деяний, иначе им придется плохо. Во время Отечественной войны мы показали кто есть кто. Железный кулак разбил голову врагу. Военная провокация, учиненная недавно против наших пограничников в зангиланском направлении азербайджано-армянской границы, должна стать последней такой попыткой. Мы, проявив выдержку, не ответили на эту провокацию. Но это – последнее предупреждение. Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте. Мы охраняем и впредь будем охранять нашу границу. Граница любой страны является одним из ее государственных символов. Азербайджан полностью восстановил свои границы, территориальную целостность. Наши Вооруженные силы, проявив героизм и отвагу, одержали Победу в Отечественной войне. Роль пограничников в нашей общей победе велика. Я ценю это. Неслучайно многие наши военнослужащие награждены высокими государственными орденами и медалями", - сказал глава государства.