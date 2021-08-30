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Президент поздравил народ с началом Дней поэзии Вагифа

Президент поздравил народ с началом Дней поэзии Вагифа "Сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Сегодня перед мавзолеем великого азербайджанского поэта, государственного деятеля, визиря Карабахского хана Моллы Панаха Вагифа мы отмечаем открытие Дней поэзии Вагифа. От всей души поздравляю вас и
Карабах
30 августа 2021 г. 17:55
Президент поздравил народ с началом Дней поэзии Вагифа
Ильхам Алиев

"Сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Сегодня перед мавзолеем великого азербайджанского поэта, государственного деятеля, визиря Карабахского хана Моллы Панаха Вагифа мы отмечаем открытие Дней поэзии Вагифа. От всей души поздравляю вас и весь азербайджанский народ по этому случаю".

Как сообщает Report, об этом, выступая на церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Мавзолей Вагифа, как и все другие наши исторические памятники на оккупированных землях, подвергся армянскому вандализму. А сегодня мавзолей полностью восстановлен и вчера состоялось его второе открытие.

Как вам известно, решение о возведении в Шуше мавзолея Моллы Панаха Вагифа принял великий лидер Гейдар Алиев. По его инициативе 14 января 1982 года здесь в снежную, морозную погоду состоялось открытие этого мавзолея. Это было не рядовое событие, потому что в то время Шуша была частью Нагорно-Карабахской автономной области. Как вы знаете, на протяжении долгих лет армяне притязали на Шушу, старались представить Шушу как армянский город. Хотя это не имело никаких исторических, культурных оснований. Необходимо также учесть, что Молла Панах Вагиф был не только поэтом, но и в то же время визирем Карабахского хана. В советское время подход советской идеологии, советского правительства к истории был таков, что ханства преподносились как черное пятно в истории. Несмотря на все это, благодаря воле и решимости великого лидера этот мавзолей был возведен, и сегодня еще раз подтверждается, что Шуша – это азербайджанский город", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates people on opening of Vagif Poetry Days
Версия на азербайджанском языке Prezident Vaqif Poeziya Günlərinin başlaması münasibətilə xalqı təbrik edib

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