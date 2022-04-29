Президент: Потребуется широкое международное сотрудничество для разминирования территорий

В Азербайджане после окончания войны более 200 военных и гражданских лиц были убиты или серьезно ранены в результате подрыва мин.

В Азербайджане после окончания войны более 200 военных и гражданских лиц были убиты или серьезно ранены в результате подрыва мин.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", отвечая на вопрос профессора Naval postgraduate school (США) Бренды Шаффер.

По словам главы государства, на процесс разминирования требуется время и финансы.

"Агентство по разминированию было создано много лет назад, и сейчас мы увеличиваем численность персонала и закупаем новую технику, в том числе очень сложную, такую как беспилотные летательные аппараты, которые могут обнаруживать зараженную минами территорию. До сих пор у нас была группа турецких специалистов, которые помогали нам разминировать, но, конечно, нам потребуется широкое международное сотрудничество", - заявил президент.

Он подчеркнул, международное сообщество "даже не сделало выговора Армении за это ужасное поведение, и теперь мы находим мины, которые были установлены недавно".

"Мы дали им от 10 до 20 дней, чтобы покинуть территории, которые они должны были покинуть в соответствии с соглашением, заключенным 10 ноября, но они использовали это для установки мин, сжигания домов, которые они не строили, а заселяли, для вырубки деревьев и других экологических катастроф", - заявил президент.