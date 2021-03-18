Президент подписал указ о градостроительстве на освобожденных территориях

Согласно распоряжению на временно освобожденных территориях осуществление следующих полномочий поручено Государственному комитету по градостроительству и архитектуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых вопросах, связанных с управлением в сфере градостроительной деятельности на освобожденных территориях".

Как сообщает Report, согласно распоряжению на временно освобожденных территориях осуществление следующих полномочий поручено Государственному комитету по градостроительству и архитектуре:

- предоставление в пользование или аренду земельных участков под строительство;

- Выдача разрешений на строительство и эксплуатацию строительных объектов в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом Азербайджанской Республики, в целях уведомительного производства определение соответствия строительных проектов требованиям планирования соответствующей территории,

определение соответствия строительных проектов требованиям планирования территорий, на которой они будут реализованы, в целях информационных процедур, на которой они будут реализованы, представление в Государственный реестр строительства соответствующей информации о завершении строительства объекта, на который распространяется уведомительное производство, а также осуществление иных полномочий, вытекающих из выдачи разрешений и определения соответствий;

- возбуждение ходатайства перед Кабинетом министров в связи с отнесением земельных участков, предназначенных для строительных целей, к категориям или их переводом из одной категории в другую.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из этого указа.