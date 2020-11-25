Президент: Победа одержана не только над армянским государством, мы уничтожили армянский фашизм

Эти воры вырубают и вывозят леса, чтобы продать их в Армении

"Кельбаджарский район обладает живописной природой, богатым культурным наследием. Источник наших нескольких больших рек находится в Кельбаджарском районе. Самая большая из них – река Тертер длиной 200 километров. Базарчай, Хачынчай - их длина составляет около 200 километров. Эти реки питают большие территории. Но коварный враг лишил нас этих возможностей".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в обращении к народу.

"Потому что река Тертер впадает в Сарсангское водохранилище, построенное в 1970-х годах по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Сарсангское водохранилище было построено тогда для того, чтобы обеспечить оросительные работы в 6-7 районах, расположенных в Аранской зоне Карабаха. После того, как в то время было построено Сарсангское водохранилище, началось орошение территории площадью 100 тысяч гектаров, которая ранее никогда не орошалась. Агдамский, Геранбойский, Евлахский, Бардинский, Тертерский и другие районы получали воду оттуда. Коварный враг перекрыл нам воду. Летом он перекрывал воду, зимой открывал ее, и она затапливала все земли. Против нас совершался экологический террор. Армения – террористическое государство, у этого террора есть много признаков. Разрушение наших исторических памятников, геноцид против гражданского населения, вырубка наших лесов, изменение русла наших рек и другие признаки. Посмотрите, воды реки Тертер, берущей свое начало в Кельбаджаре, втекали в Сарсангское, а оттуда в Суговушанское водохранилище, обеспечивали интересы оккупанта, а к нам вода не поступала. Теперь же, после взятия нами поселка Суговушан, началась подача воды, предусматривается обеспечение водой 100 тысяч гектаров.

В Кельбаджарском районе есть большие лесные территории. В Кельбаджарском районе есть лесная территория площадью 24 тысячи гектаров. Это наше большое богатство. Коварный враг вырубил, разграбил, продал эти леса. Посмотрите, какими грязными делами они занимаются в последние дни, поджигают леса, чтобы создать экологическую трагедию, катастрофу. Эти воры вырубают и вывозят леса, чтобы продать их в Армении. Поджигают дома, которые строили не они. Они вошли, влезли в дома кельбаджарцев, жили там. Они поджигают школы, убивают домашний скот, который не могут увезти с собой. Посмотрите, с кем, с какими дикарями мы были лицом к лицу! Я говорю еще раз и буду говорить каждый раз: наша Победа была одержана не только над армянским государством, мы уничтожили армянский фашизм", - добавил глава государства.