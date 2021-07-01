Президент: Победа и урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали новую ситуацию

"Еще один важный фактор заключается в том, что слово у нас никогда не расходится с делом. То есть, мы делаем все, что сказали. Мы держим данное слово, и жизнь неоднократно подтверждала это. Для инвесторов созданы весьма привлекательные условия".

"Еще один важный фактор заключается в том, что слово у нас никогда не расходится с делом. То есть, мы делаем все, что сказали. Мы держим данное слово, и жизнь неоднократно подтверждала это. Для инвесторов созданы весьма привлекательные условия".

Как сообщает Report, об этом после участия в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению, отвечая на вопрос, что будет привлекать инвесторов в эту Свободную экономическую зону, и почему они будут вкладывать инвестиции именно сюда?

"Достаточно взглянуть на нефтегазовые проекты, чтобы увидеть, что в контрактах, подписанных с 1994 года по настоящее время, не поменялась ни одна запятая. Тогда как во многих местах по истечении определенного времени страны пытаются изменить условия в более приемлемом для себя направлении. Мы не делали этого, так как в противном случае упустим инвесторов. То есть, все эти факторы и, конечно, Победа, одержанная во Второй Карабахской войне, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали уже новую ситуацию. Считаю, что долгосрочная стабильность, мир уже являются ясными как божий день и для инвесторов. Уверен, что наличие всех этих факторов и вера в наше будущее привлекут иностранных инвесторов в эту зону", - сказал глава государства.