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Президент: Победа и урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали новую ситуацию

Президент: Победа и урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали новую ситуацию "Еще один важный фактор заключается в том, что слово у нас никогда не расходится с делом. То есть, мы делаем все, что сказали. Мы держим данное слово, и жизнь неоднократно подтверждала это. Для инвесторов созданы весьма привлекательные условия".
Карабах
1 июля 2021 г. 14:50
Президент: Победа и урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали новую ситуацию
Ильхам Алиев

"Еще один важный фактор заключается в том, что слово у нас никогда не расходится с делом. То есть, мы делаем все, что сказали. Мы держим данное слово, и жизнь неоднократно подтверждала это. Для инвесторов созданы весьма привлекательные условия".

Как сообщает Report, об этом после участия в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению, отвечая на вопрос, что будет привлекать инвесторов в эту Свободную экономическую зону, и почему они будут вкладывать инвестиции именно сюда?

"Достаточно взглянуть на нефтегазовые проекты, чтобы увидеть, что в контрактах, подписанных с 1994 года по настоящее время, не поменялась ни одна запятая. Тогда как во многих местах по истечении определенного времени страны пытаются изменить условия в более приемлемом для себя направлении. Мы не делали этого, так как в противном случае упустим инвесторов. То есть, все эти факторы и, конечно, Победа, одержанная во Второй Карабахской войне, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали уже новую ситуацию. Считаю, что долгосрочная стабильность, мир уже являются ясными как божий день и для инвесторов. Уверен, что наличие всех этих факторов и вера в наше будущее привлекут иностранных инвесторов в эту зону", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Qələbə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yeni bir vəziyyət yaradıb"

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