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Президент: Передача Шуши врагу была предательством 

Президент: Передача Шуши врагу была предательством  "Люди, находившиеся в то время у власти, вместо того, чтобы освободить Шушу, давали пустые обещания о том, что Шуша сегодня-завтра будет возвращена".
Карабах
2 февраля 2022 г. 17:59
Президент: Передача Шуши врагу была предательством 

"Люди, находившиеся в то время у власти, вместо того, чтобы освободить Шушу, давали пустые обещания о том, что Шуша сегодня-завтра будет возвращена".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

"Передача Шуши врагу была предательством", - сказал глава государства.

Президент отметил, что когда Шуша была оккупирована, все считали, что это временно, что через некоторое время она будет возвращена.

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Версия на английском языке President calls Shusha's surrender to enemy a betrayal
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Şuşanın düşmənə təhvil verilməsi xəyanət idi"

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