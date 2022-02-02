Президент: Передача Шуши врагу была предательством

"Люди, находившиеся в то время у власти, вместо того, чтобы освободить Шушу, давали пустые обещания о том, что Шуша сегодня-завтра будет возвращена".

"Люди, находившиеся в то время у власти, вместо того, чтобы освободить Шушу, давали пустые обещания о том, что Шуша сегодня-завтра будет возвращена".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

"Передача Шуши врагу была предательством", - сказал глава государства.

Президент отметил, что когда Шуша была оккупирована, все считали, что это временно, что через некоторое время она будет возвращена.