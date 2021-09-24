О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Парк военных трофеев - это демонстрация Победы и дань уважения погибшим

Президент: Парк военных трофеев - это демонстрация Победы и дань уважения погибшим "Парк военных трофеев - это демонстрация Победы, это дань уважения погибшим, это воспитание молодого поколения, которое будет жить уже как представители народа-победителя".
Карабах
24 сентября 2021 г. 11:24
Президент: Парк военных трофеев - это демонстрация Победы и дань уважения погибшим
Ильхам Алиев

"Парк военных трофеев - это демонстрация Победы, это дань уважения погибшим, это воспитание молодого поколения, которое будет жить уже как представители народа-победителя".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Это совершенно другие эмоциональные чувства, совершенно другое состояние. Людям, которые не испытали на себе все тяготы оккупации, физические и моральные муки, постоянное чувство несправедливости и ущемленности, трудно понять те чувства, которые испытывает азербайджанский народ, за 44 дня превратившийся из народа, который был изгнан со своих земель, в народ-победитель. Это очень серьезные чувства.

Также символизм этого Парка в том, чтобы мы никогда не забывали эту войну. Я неоднократно говорил, что да, Отечественная война закончена, мы готовы перевернуть эту страницу истории, мы готовы начать работу над мирным договором с Арменией, но мы никогда не должны забыть период оккупации и наших жертв, безвинных жертв Ходжалы, наших погибших – и гражданских", - заявил И. Алиев.

По его словам, в Парке военных трофеев демонстрируется лишь малая часть той военной техники, которая была уничтожена и захвачена в ходе боевых действий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
ФотоПолиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
18 сентября 2021 г. 08:09
Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
ВидеоНариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
18 сентября 2021 г. 01:35
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
18 сентября 2021 г. 20:33
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
18 сентября 2021 г. 23:48
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление
МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление
19 сентября 2021 г. 01:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi