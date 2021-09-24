Президент: Парк военных трофеев - это демонстрация Победы и дань уважения погибшим

"Парк военных трофеев - это демонстрация Победы, это дань уважения погибшим, это воспитание молодого поколения, которое будет жить уже как представители народа-победителя".

"Парк военных трофеев - это демонстрация Победы, это дань уважения погибшим, это воспитание молодого поколения, которое будет жить уже как представители народа-победителя".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Это совершенно другие эмоциональные чувства, совершенно другое состояние. Людям, которые не испытали на себе все тяготы оккупации, физические и моральные муки, постоянное чувство несправедливости и ущемленности, трудно понять те чувства, которые испытывает азербайджанский народ, за 44 дня превратившийся из народа, который был изгнан со своих земель, в народ-победитель. Это очень серьезные чувства.

Также символизм этого Парка в том, чтобы мы никогда не забывали эту войну. Я неоднократно говорил, что да, Отечественная война закончена, мы готовы перевернуть эту страницу истории, мы готовы начать работу над мирным договором с Арменией, но мы никогда не должны забыть период оккупации и наших жертв, безвинных жертв Ходжалы, наших погибших – и гражданских", - заявил И. Алиев.

По его словам, в Парке военных трофеев демонстрируется лишь малая часть той военной техники, которая была уничтожена и захвачена в ходе боевых действий.