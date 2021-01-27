Президент: Отныне азербайджанский народ будет жить в Шуше вечно

Шуша – это венец Карабаха, неповторимый город

"Назначаю вас на должность специального представителя Президента в Шушинском районе. Вам оказано большое доверие. Уверен, что вы осознаете эту ответственность и своей работой будете стараться выполнить и выполните стоящие перед вами задачи".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 27 января, принимая Айдына Керимова в видеоформате в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе.

"Институт специального представителя Президента на освобожденных территориях был создан 19 января по моей инициативе. Первое назначение сделано именно в Шушинский район. И это естественно. Шуша занимает особое место в душе азербайджанского народа. Шуша – это венец Карабаха, неповторимый город. Расположение Шуши, ее природа, воздух, климат, исторические памятники, религиозные памятники, архитектурный ансамбль города являются нашим национальным достоянием. Мы должны беречь и будем беречь Шушу. Мы вернулись в Шушу, и отныне азербайджанский народ будет жить в этом городе вечно. Равно, как во все периоды Шуша всегда была азербайджанским городом и, несмотря на предпринятые армянами попытки фальсификации, весь мир признал и принял Шушу именно как азербайджанский город", - сказал глава государства.