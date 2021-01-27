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Президент: Отныне азербайджанский народ будет жить в Шуше вечно

Президент: Отныне азербайджанский народ будет жить в Шуше вечно Шуша – это венец Карабаха, неповторимый город
Карабах
27 января 2021 г. 14:43
Президент: Отныне азербайджанский народ будет жить в Шуше вечно
Ильхам Алиев
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"Назначаю вас на должность специального представителя Президента в Шушинском районе. Вам оказано большое доверие. Уверен, что вы осознаете эту ответственность и своей работой будете стараться выполнить и выполните стоящие перед вами задачи".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 27 января, принимая Айдына Керимова в видеоформате в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе.

"Институт специального представителя Президента на освобожденных территориях был создан 19 января по моей инициативе. Первое назначение сделано именно в Шушинский район. И это естественно. Шуша занимает особое место в душе азербайджанского народа. Шуша – это венец Карабаха, неповторимый город. Расположение Шуши, ее природа, воздух, климат, исторические памятники, религиозные памятники, архитектурный ансамбль города являются нашим национальным достоянием. Мы должны беречь и будем беречь Шушу. Мы вернулись в Шушу, и отныне азербайджанский народ будет жить в этом городе вечно. Равно, как во все периоды Шуша всегда была азербайджанским городом и, несмотря на предпринятые армянами попытки фальсификации, весь мир признал и принял Шушу именно как азербайджанский город", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bundan sonra Azərbaycan xalqı Şuşada əbədi yaşayacaq"

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