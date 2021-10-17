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Президент: Освобождение Физули имело большое значение во время войны

Президент: Освобождение Физули имело большое значение во время войны "Освобождение Физули во время войны было очень важным, потому что это был большой населенный пункт. Третье по величине поселение после Джебраила и Гадрута было освобождено от оккупантов".
Карабах
17 октября 2021 г. 17:24
Президент: Освобождение Физули имело большое значение во время войны
Ильхам Алиев

"Освобождение Физули во время войны было очень важным, потому что это был большой населенный пункт. Третье по величине поселение после Джебраила и Гадрута было освобождено от оккупантов".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с общественностью Физулинского района.

Подчеркнув, что за Физули велись ожесточенные бои, глава государства сказал: "В течение нескольких дней вокруг города велись очень серьезные операции. Враг оказал сопротивление, но, тем не менее Вооруженные силы Азербайджана выполнили свою историческую миссию".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Müharibə zamanı Füzulinin azad olunmasının çox böyük əhəmiyyəti var idi"

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