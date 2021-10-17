Президент: Освобождение Физули имело большое значение во время войны

"Освобождение Физули во время войны было очень важным, потому что это был большой населенный пункт. Третье по величине поселение после Джебраила и Гадрута было освобождено от оккупантов".

"Освобождение Физули во время войны было очень важным, потому что это был большой населенный пункт. Третье по величине поселение после Джебраила и Гадрута было освобождено от оккупантов".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с общественностью Физулинского района.

Подчеркнув, что за Физули велись ожесточенные бои, глава государства сказал: "В течение нескольких дней вокруг города велись очень серьезные операции. Враг оказал сопротивление, но, тем не менее Вооруженные силы Азербайджана выполнили свою историческую миссию".