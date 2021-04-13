Президент: Целью Армении было уничтожение азербайджанского наследия

"Разрушения на оккупированных территориях превзошли все наши худшие ожидания"

"Наши земли находились под оккупацией 30 лет, мы не можем стереть из памяти тех, кто потерял своих близких, тех, кто были лишены фундаментальных прав на жизнь на своих исконных землях".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период".

"Мы никогда не сможем забыть геноцид в Ходжалы, жертв этого геноцида, учиненного лидерами Армении и так называемого "режима Нагорного Карабаха". Это очень важно для нашей памяти, мы будет хранить это в сердце. В то же время нам также необходимо смотреть в будущее. Разрушения на оккупированных территориях превзошли все наши худшие ожидания, хотя более или менее мы были проинформированы о том, что творила Армения на этих землях, получали информацию, фото и видеокадры от международных представителей, которые посещали эти земли", - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что те иностранцы, которые нелегально посещали Нагорный Карабах до этого, были лишены возможности посетить территории, которые теперь посещают представители международных организаций, СМИ.

"Потому, что армянское правительство не хотело, чтобы иностранцы увидели те разрушения и ту ненависть, которая была сотворена в отношении азербайджанцев после окончания Первой карабахской войны. Потому что было невозможно уничтожить все города во время войны. Они уничтожали их постепенно, их целью было уничтожение азербайджанского наследия, культуры на этих землях, стереть эти земли из нашей памяти, изменить принадлежность этих земель", - заключил он.