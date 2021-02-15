О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Оккупанты получали незаконные доходы, используя наши земли

Президент: Оккупанты получали незаконные доходы, используя наши земли Оккупанты получали незаконные доходы, используя и наши земли
Карабах
15 февраля 2021 г. 17:43
Президент: Оккупанты получали незаконные доходы, используя наши земли

"Дано поручение принять меры для подачи воды на 100 тысяч гектаров земельных участков, которые до сих пор не орошались. Таким образом, сельское хозяйство 6-7 районов будет развиваться более высокими темпами, вырастет урожайность, фермеры, крестьяне будут больше зарабатывать. Мы восстановим и дома, и природу".

Как сообщает Report, об этом 14 февраля во время визита в село Солтанлы Джебраильского района сказал президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев

"Я также дал указание, не теряя времени, приступить к осеннему севу. В короткий срок мы мобилизовали все возможности, технику, рабочую силу, посевные работы были проведены на 7 тысячах гектаров. Я посмотрю и эти посевные площади. В нынешнем сезоне посевные работы будут проведены примерно на 20-25 тысячах гектаров. То есть, мы, не теряя времени, возродим сельское хозяйство. Конечно, сельскохозяйственный потенциал освобожденных земель велик. Оккупанты получали незаконные доходы, используя и наши земли. В период оккупации по меньшей мере 90 тысяч гектаров были засеяны зерном. Этому тоже положен конец. На освобожденных землях будут стремительно развиваться растениеводство, плодоводство, животноводство", - добавил глава государства.

Прибывший на территорию села Солтанлы Джебраильского района президент Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной работе, связанной с посевами на освобожденных землях.

Было отмечено, что в настоящее время продолжается мониторинг посевных площадей. По мере выявления дополнительных посевных площадей вносятся новые предложения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İşğalçılar bizim torpağımızdan da istifadə edib qanunsuz gəlirlər əldə ediblər"

Новости партнеров

Самое читаемое

Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
9 февраля 2021 г. 15:00
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
9 февраля 2021 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi