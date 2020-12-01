Президент: Одной из наших основных задач будет скорейшее возвращение лачинцев в Лачин

Когда Лачин был оккупирован, в этом районе проживало чуть более 50 тысяч человек

"Лачинский район – один из наших самых крупных районов, его территория составляет 1 800 квадратных километров. Богатая природа Лачинского района, его исторические памятники, подземные богатства – наше национальное достояние. Лачинский район сыграет важную роль в будущем экономическом развитии Азербайджана. В первую очередь, мы вернем Лачин лачинцам".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в своем обращении к народу.

"От всей души поздравляю дорогих лачинцев с этим прекрасным событием. Когда Лачин был оккупирован, в этом районе проживало чуть более 50 тысяч человек. Сейчас численность населения Лачинского района достигла 80 тысяч. Конечно, одной из наших основных задач будет скорейшее возвращение лачинцев в Лачин. Также мы постараемся в короткие сроки вернуть бывших вынужденных переселенцев во все наши остальные районы, освобожденные от оккупации", - заявил президент.