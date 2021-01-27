Президент: Одна из вилл принадлежит коррумпированному чиновнику Армении

"Реализация инфраструктурных проектов, конечно, является первостепенным вопросом. Параллельно должны правильно проводиться градостроительные работы"

"Что касается инфраструктурных проектов, то Шуша с точки зрения инфраструктуры, можно сказать, является абсолютно отсталым городом. Враг ничего там не создал, не построил ни одного здания. Построили для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая, как говорят, богатому, коррумпированному чиновнику, представленному в руководстве Армении".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 27 января, принимая Айдына Керимова в видеоформате в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе.

"За 28 лет ненавистный враг там ничего больше не построил. Дороги в ужасном состоянии, здания разрушены, кругом заросли бурьяна, мусор, уродливые киоски. Разрушили и то, что было. Не оставили камня на камне, только эксплуатировали. А потом говорят, что Шуша – армянский город, пытались изменить ее название. Поэтому реализация инфраструктурных проектов, конечно, является первостепенным вопросом. Параллельно должны правильно проводиться градостроительные работы. До этого назначения вы работали в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, у вас есть опыт, и уверен, что вы будете руководить этой работой", - сказал глава государства.

По словам президента, разрабатывается конкретная программа, связанная с восстановлением наших исторических, религиозных памятников:

"Даны соответствующие указания, Фонд Гейдара Алиева активно включился в это дело, как и Министерство культуры, другие соответствующие структуры. Проведена ревизия жилого фонда. Большая его часть находится в непригодном состоянии. В период оккупации в Шуше проживали максимум 2-3 тысячи человек. Армяне, как ни старались, не смогли заселить Шушу. В то время как, разместив там завезенных из-за рубежа армян, они совершили военное преступление. Все эти акции носили пропагандистский характер. Большую часть тех, кто там жил, составляли военнослужащие и их помощники. Ревизия жилого фонда обязательно должна проводиться более детально - первая ревизия проведена, - конечно, после этого будут осуществлены восстановительные работы".