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Президент: Обстрелянные памятники примерно через 30 лет вернулись на родину

Президент: Обстрелянные памятники примерно через 30 лет вернулись на родину “Я привез из Баку. Хуршудбану Натаван, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль. Обстрелянные памятники примерно через 30 лет вернулись на родину"
Карабах
15 января 2021 г. 14:39
Президент: Обстрелянные памятники примерно через 30 лет вернулись на родину

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в iInstagram поделилась очередной публикацией о совместной поездке с президентом Ильхамом Алиевым на деоккупированные территории.

Как передает Report, на видеокадрах глава государства говорит:

“Я привез из Баку. Хуршудбану Натаван, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль. Обстрелянные памятники примерно через 30 лет вернулись на родину".

Другая публикация первого вице-президента М. Алиевой была связана с мечетью Ашагы Говхар-ага в Шуше.
"Мечеть Ашагы Говхар-ага. С той стороны прекрасные горы", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Видео Prezident: "Gülləbaran edilmiş heykəllər təxminən 30 ildən sonra Vətənə qayıdıb”

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