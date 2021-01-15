Президент: Обстрелянные памятники примерно через 30 лет вернулись на родину

“Я привез из Баку. Хуршудбану Натаван, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль. Обстрелянные памятники примерно через 30 лет вернулись на родину"

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в iInstagram поделилась очередной публикацией о совместной поездке с президентом Ильхамом Алиевым на деоккупированные территории.

Как передает Report, на видеокадрах глава государства говорит:

“Я привез из Баку. Хуршудбану Натаван, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль. Обстрелянные памятники примерно через 30 лет вернулись на родину".

Другая публикация первого вице-президента М. Алиевой была связана с мечетью Ашагы Говхар-ага в Шуше.

"Мечеть Ашагы Говхар-ага. С той стороны прекрасные горы", - сказал президент.